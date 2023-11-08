百萬YouTuber Joeman（翁雋明）和網紅夫妻蕾菈（何蕾伊菈）與湯宇於昨（6）日傳出涉嫌吸持並持有大麻，遭到警方逮捕並起獲毒品大麻，依毒品罪嫌移送臺灣新北地方檢察署，經偵訊後目前已經無保請回，大麻的來源則尚在調查中。之後Joeman和蕾菈夫妻皆在社群上發出律師聲明，不過對比之下卻被網友戲稱「平價律師 vs 奢華律師」。

雙方發出律師聲明稿 網笑：「平價律師 vs 奢華律師」

在昨日Joeman和蕾菈夫妻經檢察官偵訊並無保請回後，雙方皆在社群平臺上發出律師聲明稿，不過聲明稿的形式差異卻遭到網友戲謔。Joeman發出的聲明稿格式整齊明瞭，並且蓋有律師姓名章；蕾菈發出的聲明稿看起來卻像是直接從編輯頁面截圖，除了沒有簽章外，就連編輯中的「換行符號」都還留在上面。許多網友搬出Joeman YouTube影片中的知名企畫「平價 vs 奢華對決」，表示這根本就是「平價律師 vs 奢華律師」。

雖然之後蕾菈補上了經過轉檔並加入律師印章的聲明稿，但原先的聲明稿版本還是被許多人截圖並轉發，和Joeman的聲明稿比較之後網友紛紛表示「那個換行符號真的很平價」、「Joe是你在蕾」、「以後不可以忘記轉檔，共勉之」、「超級好笑，Word打完直接截圖，連轉PDF都不願意欸」、「不能先匯出PDF再截圖嗎」、「連轉檔都省」。

涉毒品案網路討論飆升！Joeman關注度略高於蕾菈

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，「Joeman」近一週的網路聲量高達63,645筆，趨勢圖中明顯可以看見其網路討論度在6日大幅攀升，單日聲量就高達61,339筆；「蕾菈」近一週的網路聲量趨勢則同樣在6日直線上升，不過討論度和Joeman比起來較低，高點聲量為41,375筆，總聲量則為42,019筆。

從網路聲量趨勢中可以看出，兩人同樣因為涉嫌吸食大麻而造成極高的網路討論，不過相比之下，Joeman的總聲量及高點聲量還是高於蕾菈，除了兩人平時的人氣和討論度本來就有所差距以外，也可以看得出對於同樣涉嫌吸食大麻的兩人，網友的焦點明顯較集中在Joeman身上，不管是新聞媒體還是網路社群都高度關注。

【網路溫度計】提醒您－

◎一人吸毒，全家受苦；珍惜生命，拒絕毒害

◎少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月31日至2023年11月06日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Joeman』、『蕾菈』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。