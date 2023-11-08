兒科醫師徐嘉賢日前製作一張圖表指出，「孩子們的timing總是那麼到位」，總是躺在床上才會口渴、出門前才說要大便、半夜沒醫師的時候就發燒等，引起家長共鳴，刷一排留言喊「超準」、「真的無誤」。

徐嘉賢7日在臉書分享，有沒有發現，屁孩總是在要出門的前一刻，才說要大便、尿尿，還沒有要出門的時候都沒有便意，難道是有Wi-Fi連線嗎？甚至有些家長跟他開玩笑說，小孩總是在半夜沒有醫師看診的時候，就會感冒發燒，但這一點他要解釋一下，這是因為人體的基礎體溫，都是晚上或半夜的時候會比較高，所以在晚上容易出現發燒，是很正常的現象。

徐嘉賢說，每次小孩才剛躺上床，就會突然說口渴要起來喝水，或哪裡癢要幫忙抓癢，或躺著準備睡覺時就會想要父母講秘密，不然就是已經很趕著出門，出門後才發現孩子有什麼東西沒有帶，感嘆「孩子們的timing（時機）總是那麼到位」，雖然他嘴巴會碎碎念，但是心裡依然覺得孩子是甜蜜的負擔。

貼文PO出後，許多家長都感同身受，紛紛留言「還有睡著了才尿尿」、「看來大家都一樣」、「真的超準，尤其每次睡覺才要喝水」、「我家小孩是外出用餐時必大便」、「真準，半夜一定燒超高，然後發燒開始時間總是在下午睡醒。」