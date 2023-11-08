有位網友最近在雙北看房，但考量市中心價格昂貴，只能向外尋找物件，沒想到，他卻突然發現從內湖到台北市竟然要30分鐘，比回板橋住家還要遠，因此發文詢問，是不是在雙北人眼裡，內湖、南港及北投就是鄉下？意外引起網友們熱烈討論，但有老手則認為，萬華與文山在許多天龍人裡才是鄉下。

該名網友也提到，一問之下才發現，大家對於內湖、南港負評很多，包括潮濕及距離遙遠等，且如果把Google地圖打開來看，會發現新北好幾個地方都北內湖近很多。

許多網友表示，內湖、南港及北投在30年前真的是鄉下，「大概30年前吧，北投最高的建築物是大同公司，幾乎沒大樓」、「內湖早期真的是黑壓壓一片」、「北投內湖現在還好，30年前是真的」、「南港在鐵路還沒地下化之前，的確是個化外之地，忠孝東路走走停停走很久才到得了。」

此外，有網友不認同原Po的說法，直指萬華及文山才是鄉下地方，「內湖還好吧，北投文山萬華才是被認為鄉下」、「萬華才是台北最低端吧？」、「萬華和沒百的文山才是鄉下好嗎？」、「很多天龍人認為萬華才是鄉下。」