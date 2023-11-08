百萬YouTuber Joeman、蕾菈夫妻昨（7日）先後拍片承認在台灣、國外都吸食大麻，震驚外界，旅行團到國外呼麻是否違反台灣刑法的議題，也引發討論。林智群律師分析兩個面向，下了結論：「旅客沒刑責，但旅行社會觸法」。

林智群律師7日在臉書粉專表示，Joeman吸毒被抓後，相關新聞滿天飛，其中提到「因為在泰國大麻是合法的，有旅行社為此推泰國團，還有一堆暗示字眼。」因此，若旅行團去外國使用大麻，是否違背台灣刑法？

林智群律師解釋，這個問題要分兩部分探討，第一、在國外自己使用大麻的情況，不在刑法處理範圍；第二、假設引誘他人使用毒品，無論第幾級、外國或台灣，都處於刑法處理的範圍。林智群律師下總結：「結論就是旅客沒刑責，但旅行社會觸法。」

林智群律師也貼出中華民國刑法第五條，針對在中華民國領域外犯罪中，第八點毒品罪提到「施用毒品及持有毒品、種子、施用毒品器具罪，不在此限」。有網友表示泰國似乎改了，林智群回應：「是要回歸醫療用途，但還沒完成相關規定調整。」另一名網友則問：「那泰國買的大麻，出現在台灣，那麼算走私嗎？」林智群解答：「就是運毒喔，罪很重的。」

面對有網友質疑「只要是在國外合法的國家做的合法的事情，就算在台灣是違法，台灣也罰不到」，林智群回應：「你不懂法律還是安靜一點比較好。這些罪就算是外國合法，台灣司法還是會處理的。」

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