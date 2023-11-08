台灣「Metoo」風潮延燒，今年6月臉書瘋傳兩則貼文，暗指藝人宥勝涉嫌侵犯女性，事後有民眾匿名告發，台北地檢署查出，宥勝涉嫌對3名女子性侵犯，但3女均未提告，檢方認定宥勝曾於2016年送他公司的女員工回家，藉口借廁所後，佯裝心情不佳，坐在女員工大腿，抓胸、舔耳，8日依強制猥褻罪起訴宥勝。另他對2女涉嫌性騷擾，但2人未提告，另予簽結。

宥勝是繼朱學恒後，第2位因「Metoo」事後被起訴的知名人士。

今年6月，臉書有兩則貼文，指一位「形象好、陽光的好爸爸」單獨和工作人員在車上時，卻伸手抓揉對方的胸部，直到女方大吼才停止，而這位男星還被發文爆，在辦公室環抱工作人員，雖然當事人沒直接寫出名字，但透露的多項條件，直接引發網友聯想是男星宥勝，對此，宥勝在臉書發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。」

有女網友在發文中指出，菜鳥時期曾到經紀公司工作，負責陪一名男演員拍戲，有次聚餐結束後她負責開車送大家回家，當在車上只剩下她和男演員時，男方直接撲向她並抓揉胸部，她把對方手推開後，他竟還二度撲上去，直到她怒吼「你到底在幹嘛？！」那位藝人才停止，隔天男星則傳訊息道歉「抱歉，昨晚喝醉對你毛手毛腳」。

同時，也有一位女網友以「W」代稱該藝人，指控W以借廁所為由，進入女同事H家中，跨坐H腿上強吻、伸舌頭舔她的耳朵，還解開對方內衣，後來H用軟性勸阻W，雖然W沒有得逞，但女網友仍被提醒要注意W，女網友說：「H的提醒 我其實沒有放在心上，但～我徹底的錯了」。

沒多久，W以工作理由把她叫到私人角落，連續2次從環抱女方，「並貼靠在我的左肩上 臉朝向著我深深地吸了一口氣」，雖然當事人沒直接寫出名字，但透露的多項條件「形象非常好的好爸爸，還舉家遷移至台中讓小孩讀書」、「勇於冒險做自己，形象又陽光正面愛家的優質藝人」，直接讓網友想到宥勝。

事後有民眾向台中地檢署匿名告發，中檢移轉北檢偵辦，檢方查出有3女受害，但3女均未提告，檢方調查時，宥勝坦承部分事實。

檢方認定，宥勝於2016年底，見該公司的女員工結束工作，以順路為由提議送她返家，即開車送她到家後，假藉借廁所進入她家，佯稱心情不佳，突然以面對面姿勢坐在對方大腿上，以手控制她雙手，用手解開她內衣扣子，以舌頭舔她耳朵，以手撫摸她胸部，直到對方反抗，他才罷手，並離開她家。

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