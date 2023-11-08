葉全真錄影時發生意外。（映畫傳播／鵲兒喜娛樂經紀提供）

葉全真日前赴墾丁錄製《花甲少年趣旅行》實境節目，發生手臂骨折意外！當晚事發節目製作單位立即停機，迅速將葉全真送往恆春醫院急診固定傷勢。隔日，葉全真在經紀公司陪同下趕回台北就醫，經診斷確認為「左手遠端橈骨骨折，合併移位，關節面後仰」建議進行手術，目前已完成手術後再上石膏作固定處置，並安排後續治療中。

現在葉全真已出院，左手臂裹著石膏，所有雙手能做的事都變成單手做，嚴重影響生活起居，醫師叮囑石膏必須14天後才能拆除，之後要戴護具6週，還要復健。葉全真目前剛完成參與兩部電影演出，經紀公司預估接下來須取消及延遲2-3個月的演出工作，幫助葉全真順利恢復健康。

實境節目《花甲少年趣旅行》原訂11／1~11／5在屏東墾丁展開全新旅程錄製，邀請花甲前輩李銘順、葉全真以及少年偶像蔡凡熙、雷嘉汭一同旅行，因為三位皆是葉全真未合作過的演員，可以因外景節目結識更充滿期待與興奮。而第一次出演實境節目的李銘順，專程從新加坡趕來，第一眼見到葉全真就認出她來，兩人雖然從未合作過，但他曾經在新加坡看過葉全真的影視作品，對她演出印象深刻。葉全真表示「答應參演是因為之前參加過一次節目旅行，結交了非常好的朋友，這次想再認識新的夥伴，看是否能再產生不一樣又有趣的火花。」沒想到錄影的第二天就發生意外，讓葉全真好生懊惱！

錄影第二天，四位花甲少年除了在屏東大啖在地美食之外，到墾丁玩水也是這趟旅行重點之一。驅車享用晚餐途中，他們看到沿路有許多甩尾卡丁車場，活潑好動的一行人就臨時起意，相約一起感受飆速快感。在教練進行操作指導、講解安全注意事項及試駕後，四人正式分組競速，跑道上驚叫笑聲連連；然而在抵達終點前，葉全真已因注意到車體很輕容易飄移而放緩車速，卻因煞車無法完全停止而撞上護欄。葉全真事後表示：「當時真的痛到無法說話，心裡不斷祈禱希望不要太嚴重，不要耽誤到後面行程。結果沒想到一切都是多想，沒有其他後面行程了。」

製作單位表示，意外發生太突然，但節目組一切以葉全真健康及治療為優先考量，「當晚郭董立即找尋熟識醫療關係，請骨科主治醫師提供醫療建議讓葉子姐安心，並跟電視台達成共識，3日一早安排讓葉子姐返回台北進行治療。」

葉全真經紀公司鵲兒喜表示：「意外發生誰都不樂見，葉子姐當下受到了很大的驚嚇，手術順利完成葉子姐的心情也稍有平復下來。」

節目製作人邱玉婷特別讚賞葉全真的敬業樂群，她說：「很遺憾葉子姐在旅行中不慎發生意外，雖然只有相處短短2天，卻已經與旅伴們建立起深刻情誼。我們很在意每一位來賓及工作人員的人身安全，每次工作出發前都有妥善的保險，這次的意外，在醫療過程也會全力安排妥當，更希望葉子姐早日康復。」她透露暖心的葉全真深怕自己意外造成旅伴跟製作單位壓力，道別時還不忘提醒大家繼續完成這趟旅程，好好吃、好好玩。

此外，葉全真也相約原班人馬再一起組團旅行，更許願電視台能安排他們到新加坡，讓李銘順好好招待。而原隊旅伴們也在墾丁大街製作團服，心心念念幫葉全真製作一件，並親手寫上慰問卡片，已由製作人轉交給休養中的葉全真。