今（8日）是24節氣中的立冬，對於有些運氣不佳的人來說，是一個轉機時刻。《搜狐網》點名鼠、豬、馬3生肖將迎接能量爆棚的逆天運勢，財神送來財富和好運，人生變得更順遂如意。

▌生肖鼠

長期以來，屬鼠的人一直勤勞努力，運勢卻不如預期。2023年立冬後，他們將迎來一個轉機，獲得財神的眷顧，財神會幫助他們解決許多經濟問題，讓他們財富不斷增加，同時給了他們更多的機會，去追求自己的理想和夢想。

▌生肖豬

屬豬的人善良又樂於助人，但是運氣卻一直不盡人意。然而，2023年立冬後將鹹魚大翻身，財神會送給他們大量財富和好運，讓他們的生活煥然一新，一連串好事將接踵而至，讓屬豬體驗到人生的甜美和幸福，同時還能以己之力幫助更多的人。

▌生肖馬

屬馬的人一直憧憬著未來，但是運氣卻一直未能與之相配。2023年立冬之後，屬馬的人將有機會實現他們的目標，財神將送給他們意外的財富和機會，這些好運將成為他們實現夢想的支持，讓他們的未來一片光明；屬馬的人將不再感到迷茫和無助，而是充滿能量和自信地向前邁進。