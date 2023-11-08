上廁所也能做康檢測？大陸北京一處商場的男廁設置1部健康檢測小便斗，標榜只要簡單3步驟就可檢測尿液，且「快捷準確」，每次收費20元人民幣（約台幣90元），消息曝光後，引發陸網友討論，不少人質疑

儀器可能有衛生問題，並對數據可靠性存疑。醫生則提醒民眾，如需驗尿，應該要去醫院，以免影響結果。

香港01報導，有大陸網友日前在北京商場的男廁內，看到1台健康檢測小便斗，上面寫著只要3步驟就能進行尿液檢查，「留尿採樣、掃碼支付、查看報告」。檢測內容包括尿鈣、葡萄糖、蛋白質、酮體、抗壞血酸素等，每次收費為20元人民幣，完成後可獲個人健康報告。

該網友拍下相片，發文問大家：「尿完就出數據，你會為此付費嗎？」貼文引起一票網友討論，有人認為「健康檢查應給專業的來」、「還是去醫院檢查較靠譜」；還有人擔心檢測儀器設於公廁內，可能有衛生問題，

有醫生指出，這種健康檢測小便斗的數據只是一個健康提醒，相較於醫院的檢測報告還是有一定誤差，並不能準確判斷病情，建議民眾如果需要驗尿，應該要去醫院，以免影響結果的可靠性。

該產品的客服人員表示，檢測儀器設置在景區、商場等人流密集地，由於並無攝錄鏡頭，不存在私隱問題。客服又稱，每100人中大約有2至3人檢測，主要是接受尿液常規檢查。