在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列、殺害1400多人後，以色列旋即對哈瑪斯根據地加薩走廊展開反擊，至今已滿1個月。以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，待戰爭結束後，以色列將「無限期擔負起（加薩）全面安全責任」，對此美國提出了相反意見。

根據CNN、路透社報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）7日受訪時表示，總統拜登「不認同」以色列應該重新占領加薩，並稱「這對以色列及其人民都不是好事」。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）也在例行簡報會上表示，華府反對以色列重新占領加薩，也不支持將巴勒斯坦人強制遷往加薩以外的地區。

這不是以、美兩國在這場戰爭中首次出現分歧。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上周訪問中東時，曾就以哈衝突提出「人道暫停」做法，好讓人道援助進入加薩、確保人質和平民安全離開，但遭到尼坦雅胡拒絕。

此外，布林肯也反對以軍攻擊造成加薩平民死傷，但就在他結束訪問後，以軍便對加薩民用設施展開轟炸，聲稱這些地點被哈瑪斯利用。

截至目前為止，以色列尚未明確指出在消滅哈瑪斯後，會把加薩交給哪一方治理。根據尼坦雅胡資深顧問芮格夫（Mark Regev）的說法，以色列無意長期占領加薩，但強調以軍安全力量「必須持續存在」，好確保恐怖主義「不會死灰復燃」。