第一次談姐弟戀就元氣大傷！有女子因和公司鮮肉弟弟談起姐弟戀，起初兩人甜蜜相愛，沒想到就在某個夜晚，兩人發生關係時，她因下體感到強烈劇痛，一看竟發現對方「那一根」纏著不織布、膠帶，最外層再戴上保險套，弄得像「木乃伊」似的，對方詭異的行徑、想法讓她相當傻眼。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她提到和來公司當研發替代役的弟弟談起姐弟戀，才剛交往兩個禮拜，2人就住在一起，一起生活感到非常甜蜜，某日她和鮮肉弟弟在家看著電影，兩人在燈光美氣氛佳的情況下，開始相吻擁抱，後來見對方跑去廁所準備了一番，她也躺在床上等待著。

不料，當鮮肉弟弟一出來，關起電燈喊著「哈尼我要來囉」，她瞬間感到異常疼痛，但又遭對方強勢抱住稱「我知道妳很緊張」，最後她受不了下體劇烈疼痛，並一腳踢開對方去開燈，回頭一看嚇翻，鮮肉弟弟竟然將「那一根」纏上不織布、膠帶，並戴上保險套，弄得像「木乃伊」似的，讓他不禁直問對方「你下面是什麼，怎麼那麼畸形？」。

對方才支支嗚嗚的道出，「因為妳說過很在意性方面，我怕滿足不了妳，所以才這樣做，這樣能變粗也比較持久」，她聽完後相當傻眼，並好好和鮮肉弟弟溝通，兩人可以正常發生性行為就好，但也因為這次事件，去看了醫生且下體撕裂傷又遭到感染。

過幾天後，她因為下體撕裂傷尚未完全康復，沒想到又遭到對方「無套」性行為，受到二度撕裂傷，並且嚴重發炎住進醫院兩天，她出院後也回家療傷並暫不和對方碰面，拒絕兩人發生性行為，沒想到受到對方情緒勒索，並稱「黑人這麼大進去女生身體都沒事，妳是不是因為嫌我太快故意找藉口拒絕我...」。

她對於鮮肉弟弟奇怪言論感到相當傻眼，也不斷削減兩人之間的愛意，也不禁感嘆第一次交往鮮肉弟弟就元氣大傷。

文章一出，網友紛紛留言表示「你的腦袋是發生什麼事，被硬上、睡覺偷內射、進醫院這樣還覺得分手很殘忍？」、「原PO男友是高學歷，但行為卻很無知，真的書都白念了」、「為..什..麼…這樣還可以繼續在一起」、「看了好傻眼，你男友是不是沒有戀愛經驗啊？」、「這已經不是年紀小的問題了」。