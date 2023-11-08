音樂人劉家昌和資深影星甄珍的家務事最近炒得沸沸揚揚，一向敢說敢批評的香港娛樂大亨向華強老婆「向太」陳嵐過去曾開槓周星馳和張柏芝，但其實劉家昌她也點名過，稱對方是「壞人」，已經絕交10多年，但不是為了甄珍。

向太過去常親上火線回應各種爭議，包括兒子向佐傳八卦，或被指控制媳婦郭碧婷等，都被她一一否認，早年她曾表示周星馳私下小氣、張柏芝耍大牌等，敢愛敢恨的她2019年還為甄珍特別來台灣參加活動，向太義氣地表示：「只有她（甄珍）可以叫我早上十點，出席發佈會！」

當時甄珍已經和劉家昌鬧翻，向太也表示，她和甄珍相識超過30年，情同家人，「我有幫她罵那個壞人（劉家昌），後來還跟那個壞人絕交很多年！」但強調不是因為劉家昌欺負甄珍，「是他（劉家昌）自己行為！」無奈說她和向華強真心換絕情，「我跟向華強幫他很多，但後來我們都心灰意冷，所以跟那個人絕交，已經很久了快十年了！」

而劉家昌近日多次發長文批評甄珍母子奪產，兒子多年來沒念書，都因為甄珍溺愛，「回到香港，這對拿到錢的母子，原形畢露。態度惡劣的事事對抗我」，並透露他和甄珍不合都因為兒子章立衡，批評說：「中國有一句話，虎毒不食子，但子毒要吃父親怎麼辦？」強調會用人生剩餘的時間為自己討公道，「我決用我僅剩的幾年，剷除這對沒有廉恥，目無法紀的母子在社會上橫行。」