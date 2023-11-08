V.I.P們哀嘆好想回到過去！

BIGBANG可說是引領世界Kpop風潮的韓國天團之一，造型前衛時尚、歌曲膾炙人口，加上才華洋溢的成員們，構成獨特的魅力，都讓他們即使出道12年，人氣仍舊屹立不搖。不過自從2017年，成員陸續入伍並爆出各種醜聞，BIGBANG的團體活動形同「解散」般逐漸停滯，2022年則是最後一次發行團體歌曲。

近日，成員G-Dragon權志龍又爆出吸毒風波，即使爭議不斷、未來活動也不明朗，粉絲們還是非常懷念並喜愛這12年來的所有好聽歌曲。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，找出網友討論最熱門的BIGBANG十大金曲，V.I.P們（BIGBANG官方粉絲名）一起和《DailyView網路溫度計》坐上時光機，回味BIGBANG式獨到感性吧！

NO.1 봄여름가을겨울 (Still Life)

〈봄여름가을겨울 (Still Life)〉是BIGBANG睽違四年所發行的歌曲，在歷經成員兵役、結婚生子及各種負面新聞，所有粉絲們都引頸期盼這個韓流傳奇團體「最後一次」的合體。〈Still Life〉發行當天直接空降韓國音源榜的冠軍並霸佔各國排行榜，YouTube點擊次數更在短短一天內突破千萬，歌曲的涵意為春夏秋冬，4人代表4個季節，歌詞中訴說著即使離別但花路依舊盛開，日子（Life）還是要持續（Still），整首歌曲透露著濃濃的洋蔥味，就像BIGBANG在向大家道別。

粉絲們一看完MV紛紛淚崩，「像是引退曲」、「二代團永遠的傳奇」、「謝謝你們的歌曲總是帶給我安慰」，MV的每個畫面都暗喻著離別，讓粉絲們感到不捨及遺憾。

NO.2 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)

〈BANG BANG BANG〉應該是無人不知、無人不曉的神曲吧？這首從南韓的男女老少風靡到各個國家，當年或甚至是現在都還是夜店舞池裡的熱門選歌，可說是BIGBANG最廣為人知的代表作。〈BANG BANG BANG〉這首歌是以盡興玩樂為目標而創作出來的歌，中毒的旋律和朗朗上口的簡單歌詞，副歌的節奏一響起就能讓大家跟著一起舞動。

〈BANG BANG BANG〉當時橫掃了2015年的各大排行榜，MV公開後馬上超過1億點擊率，不管是路人或粉絲聽了都停不下來，紛紛表示，「副歌好洗腦」、「是我最愛的YG雷鬼感」、「這首感覺又要在音源榜上不下來了」。

NO.3 FANTASTIC BABY

〈FANTASTIC BABY〉為2012年所發行，也可說是BIGBANG的代表作之一，這首MV成為第四個點擊破億次的韓國MV，BIGBANG是第一個取得此成績的韓國男團。

〈FANTASTIC BABY〉的歌風極為強烈，是以王者之意為核心靈感，整首歌貫穿著層層疊近的洗腦節奏，強烈的電流音很抓耳並具有傳染性，是當時非常接近歐美歌風的一首韓流歌曲。

除了歌曲，MV中的造型也非常前衛，像是防爆頭盔、染的五顏六色的長頭簾或是遮住半邊臉的瀏海，在當時都是走在潮流的最前端，整體風格結合了RPG風格的藝術形式和各種龐克街頭流行元素。這首歌一發行，因為太過獨特而引發許多網友們的討論，「這首歌根本是宇宙大爆炸」、「循環十幾遍了，這首歌真的有毒」、「他們讓非主流成為了主流」。

NO.4 BLUE

〈BLUE〉為2012所發行，是BIGBANG少數的抒情歌，並回歸了歌手聲音的本質，以鋼琴及吉他為主，襯托五個人的嗓音，將情感層層堆疊到高潮。歌詞描述了隨隨着季節變化的愛情以及離別的痛苦，MV背景為異國街頭，搭配著感性的旋律，讓氛圍添上一絲絲的孤獨感。

〈BLUE〉在發布的同時便席捲了韓國所有熱門歌曲的排行榜冠軍，並在2017年MV突破YouTube觀看數一億次，這也是BIGBANG第8支破億歌曲MV。這首歌對粉絲們來說一首重要的歌曲，因2011年成員大聲捲入了酒駕風波，BIGBANG用《ALIVE》這張專輯回饋給粉絲們，聽完後都感性表示，「這是涅槃重生的作品」、「是我最喜歡的一首歌」、「撫慰了我的心靈」。

NO.5 IF YOU

〈IF YOU〉是由G-DRAGON親自作詞作曲，主題聚焦在自身對愛情的感悟，悲傷的歌詞和細膩的旋律透露出BIGBANG特有的感性，兩位rapper，T.O.P和G-DRAGON安靜的歌聲更展現了耳目一新的魅力。這首歌可說是BIGBANG歌曲中最有感情的一曲，透過輕柔的吉他聲，希望聽眾和他們共感一樣平靜而憂傷的感受。

這首歌是GD少數創作的慢歌，因此吸引了許多網友們的關注，每段副歌搭配成員各自獨特的嗓音，讓整首歌細膩又有層次，網友們都表示，「聽了起一身雞皮疙瘩」、「GD真的是藝術家」、「好像在說在訴說一個悲傷的故事」。iNO.6 하루 하루 (Haru Haru)

〈하루 하루 (Haru Haru)〉是一首年代久遠的經典之作，於2008年所發行，是繼〈謊言〉之後的廣受大眾喜愛的神曲。歌名為一天一天的意思，傷感的歌風一轉BIGBANG過去青春男孩的形象，奠定了他們轉為成熟男人的轉折點。這首歌當時橫掃了韓國大街小巷，歌詞中訴說著每天思念著前任的心情，動聽的旋律和淒美的歌詞贏得了許多少女的心。

〈하루 하루 (Haru Haru)〉為2008年停留在排行榜冠軍最久的歌曲，被日本評為BIGBANG最受歡迎的歌曲之一，BIGBANG更憑此歌獲得最佳男子組。〈하루 하루 (Haru Haru)〉這首歌在V.I.P的心中都佔有一席之地，「深夜聽的時候，感覺心靈被安慰了」、「是我想念的BIGBANG少年感」、「這首歌的舞台大家都好青澀動感」。

NO.7 LOSER〈LOSER〉這首歌為T.O.P、G-DRAGON作詞、太陽作曲，是一首訴說著男生認為自己是失敗者的傷感慢歌，節奏不強感情卻很強烈，中毒性的副歌是歌曲的亮點之一。MV中，成員們都穿著華麗的服裝，但卻透露出孤獨感，大聲不安的眼神和顫抖的雙手向觀眾表達了內心無力感。

〈LOSER〉這首歌同樣也橫掃了各大韓國音源榜，下載次數甚至都破表近50次，是不只粉絲買單，也深受大眾喜愛的歌曲，網友們評論道，「第一次聽覺得很平淡，卻不知不覺重播了好幾次」、「不像口水歌一樣上口，說不出特別之處，就是不自覺一直在聽」、「每個人都有失敗的經歷，歌詞很直擊人心」。

NO.8 GOOD BOY

〈GOOD BOY〉是由BIGBANG第一個嘻哈小分隊所演唱的歌曲，由GD和太陽強強聯手，兩人從練習生到出道已經相識10幾年以上，首次的正式合作備受關注。這首歌充滿中毒性的trap beat，GD具個人色彩的rap搭配上太陽魅力的嗓音，讓這首前衛的歌成為亞洲的第一首EDM。MV中多角度的拍攝手法及各種螢光色的呈現，給人一種迷離又虛幻的感覺，被外媒評為2014年最時尚的MV。

〈GOOD BOY〉發布當天便佔據了韓國十大音源榜的冠軍，登上了多個國家的iTunes榜首。在2014年MAMA典禮中的GD和太陽的舞台被稱為最傳奇性的表演之一，不管是台下的觀眾還是台上的藝人們，都忍不住跟著舞動，「只有BIGBANG能打敗BIGBANG」、「這首歌把HIP HOP升級成K-HIP HOP了」。

NO.9 BAD BOY

上一名是〈GOOD BOY〉，第九名居然是〈BAD BOY〉？這首歌是由GD和T.O.P共同作詞，收錄在BIGBANG的第五張迷你專輯《ALIVE》中，而此歌最受矚目，它刷新了先行曲〈BLUE〉的紀錄，在專輯發行當天，空降各國所有音源榜，像是在和大眾宣告：BIGBANG Is Back！

〈BAD BOY〉是一首以鋼琴為基底的R&B歌曲，將輕盈的嘻哈節奏和富涵韻律的R&B合為一體，其中的熱帶元素更是當時最流行的音樂風格。MV中五位成員在紐約的街頭漫步，以90年代的復古風格拍攝，外媒評價為令人耳目一新的音樂作品。

NO.10 MONSTER

在2012幾乎被推上風尖浪口的BIGBANG，用特別專輯中《STILL ALIVE》的主打歌〈MONSTER〉強勢回應，這首歌訴說著他們面臨了各界的苛責及大眾的放大解釋，在歌詞中大喊：「「Baby, I’m not a Monster」。MV中在黑暗中努力奔跑的模樣，像是想要逃離陰霾、重新振作的涵意。就如專輯名《STILL ALIVE》一樣，他們依然活著。〈Monster〉的MV成為歷史上在最短時間取得最多點擊數的YouTube影片，堪稱有國際大片水準的MV，打造了如同電影一般精美的場景，而音源成績也橫掃樂壇，粉絲們紛紛驚嘆，「這是真正的黑暗戲情歌吧」、「歌詞很深觸人心」、「這張專輯簡直是傳奇」。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2023年11月01日，共3年。

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