●彭博社指出，沙烏地阿拉伯主權財富基金將投資中國大陸電動車製造業者華人運通（Human Horizons），投資金額少說有2.5億美元，整項交易最早可望在今年底有共識。另外，這個沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）還傳出跟瑞銀以及摩根士丹利洽商華人運通未來掛牌的各項準備事宜。

●紐約聯邦準備銀行指出，第3季美國家庭債務季增2280億美元，金額規模已增至17.3兆美元。同時，美國家庭信用卡債務季增480億美元，達1.08兆美元，連續第8季增加。專家分析，美國信用卡卡債大增，表示不少家庭收入增幅不如通膨，故需要借錢度日。

●美國石油協會（API）統計，上周原油庫存量增近1200萬桶，國際油價也狂跌超過4%，創近7個月新低。其中，紐約12月期油收跌3.45美元或4.27%，每桶為77.37美元，盤中最低一度來到77.17美元，是4月以來最低。倫敦布蘭特12月期油也收跌3.57美元或4.19%，每桶為81.61美元。分析師表示，市場擔心中東衝突升級會影響原油供應，但事實上並非如此。

●紐約12月期金收跌15.1美元或0.76%，每盎斯為1973.5美元。現貨金盤中一度最多跌1.07%，低點曾來到1956.3美元，每盎斯收在1968.8美元，跌幅為0.44%。交易商認為，資金流向風險較高的股市，故金價在資金流失下偏弱。

●美元匯價反彈，盤中最多漲0.53%，指數為105.78。匯銀人士指出，聯準會主席鮑爾即將發表的談話很重要，預估將會談到利率以及經濟成長等市場關心的議題。