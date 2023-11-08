夏克立與黃嘉千長達16年的婚姻，於去年正式畫下句點，兩人各自在加拿大與台灣提出離婚訴訟，近來，他透露返台的目的，就是要弄清在黃嘉千手上握有的2億財產流向，甚至爆料在大陸演藝圈闖出成績後，黃嘉千竟因此不滿眼紅，讓他相當傻眼。

根據《鏡週刊》報導，夏克立表示黃嘉千這一年做出的所有指控，都是在設局試圖毀滅他的形象，接著透露兩人還沒離婚時，家中財務都是由黃嘉千處理，像是工作酬勞會匯到女方公司戶頭，自己每個月則是拿到10%酬勞，如今換算下來，至少有2億財產不知去向，這趟返台目的就是為了查清楚金錢流向，對此，黃嘉千尚未做出任何回應。

夏克立與黃嘉千由於想法及觀念落差甚大，導致成為婚姻觸礁的導火線，例如，兩人因為宗教信仰，就曾為了婚姻平權議題有過爭執，另外，黃嘉千時常在教會分享對婚姻的掙扎，讓他對於一直被講壞話頗有微詞，忍不住感嘆：「教會對黃嘉千影響太深」。

至於工作方面，則是遭到黃嘉千控制，像他去大陸工作時，經紀人就被換成教會友人，此外，自己在大陸闖出一番成績時，正逢黃嘉千面臨事業低潮之際，便遭到女方眼紅，接著又因為對工作規劃持不同看法，導致婚姻走向難以挽回的局面。