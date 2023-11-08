彰化市一名吳姓男子經營飲料店為生，前年間對相差近40歲的女店員曉雲（化名）展開猛烈追求，更離譜要求對方當小三，遭拒後竟還傳簡訊騷擾：「沒有性女人不會美麗。成老姑婆」，還厚臉皮叫囂稱「而且我很強（性）」；曉雲不堪其擾，憤而辭職。直至吳男有意參選里長，其追求曉雲的鹹濕對話遭鄭姓女員工得知，並以此要求封口費，雙雙告上法庭。

判決指出，曉雲與鄭姓女員工2021年間一同於吳男所經營的飲料店任職，吳男卻曾以「吃、住不用錢」、「做店長」等誘因，試圖利誘年紀相差40歲的曉雲成為小三，遭到明確拒絕後卻仍持續傳簡訊騷擾：「沒有性女人不會美麗，成老姑婆」、「性，可以給身心健康，滿足，除非你性冷淡」、「而且我很強（性）」、「性也是培養訓練的，不是亂搞亂幹」、「很多夫妻就是因為性不協調而分手」。曉雲不堪其擾，最終僅能無奈辭職。

曉雲辭職後，擔心與自己年紀相仿的鄭女也會遭受吳男性騷，於是將她與對方的對話過程截圖傳予鄭女，提醒鄭女務必對吳男保持警戒。未料鄭女得知此事後，竟將該對話截圖印成直奔，再以手機照相功能轉為圖檔，傳簡訊予吳男：「你應該不希望讓大家知道這些事情吧！」、「你還要選里長」、「現在是你選舉高峰期哦」威脅要求支付封口費。

吳男拒付封口費並前往彰化警分局報案，並由彰化地檢署偵查後起訴。彰化地院審理，審酌鄭女於案發時年僅21歲，犯後也勇於坦承犯行，且其犯案動機是「不再騷擾女同事」並已與吳男達成民事調解，最終依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，可上訴。