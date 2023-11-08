澄清醫院整形外科醫師蔡秉衡表示，腋下出汗狐臭，是皮膚下頂漿腺的問題，清除頂漿腺不再狐臭，也不會發生代償性出汗的後遺症。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

1位體重約100公斤的20歲女大學生，因腋下有狐臭，長年都穿長袖衣服和噴止汗劑掩蓋難聞的氣味，導致腋下發炎化膿，1年3次住院治療。由於她有糖尿病史，醫師評估後經螺旋刀合併抽脂機的微創手術，徹底清除腋下頂漿腺，讓她告別狐臭及多汗，重拾青春信心。

澄清醫院整形外科醫師蔡秉衡表示，這是狐臭及腋下多汗的嚴重病例，這位女大學生因有狐臭及腋下多汗而從不參加校園活動，幾乎是放棄青春人生，越吃越胖，因腋下長年多汗又有異味，只能天天以止汗劑來掩蓋狐臭，因細菌滋長造成兩邊腋下發炎化膿，前後住院3次清膿瘡治療，雖有意做狐臭手術，卻擔心自己有糖尿病，影響手術後傷口癒合，所以遲遲未做治療。

20歲女大學生因嚴重狐臭腋下發炎化膿，醫師評估後過螺旋刀合併抽脂機的微創手術，徹底清除腋下頂漿腺，圖為腋下頂漿腺手術及術後皮膚固定保護措。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

蔡秉衡表示，傳統狐臭手術傷口大於5公分，的確要考慮糖尿病患者的傷口癒合能力，經建議採取微創手術，1到2個約1公分的傷口，進行螺旋刀及抽脂器械交替使用，破壞腋下頂漿腺將其抽出，將這2項手術結合在一起，各發揮其優點，可降低患者的皮膚傷害和縮短術後傷口癒合。術後除縫合兩個小傷口，還需做皮膚固定保護措施。

蔡秉衡說，腋下出汗狐臭，是皮膚下頂漿腺的問題，清除頂漿腺不再狐臭，也不會發生代償性出汗的後遺症，由於女性比較在乎身體的氣味，狐臭患者會被認為女性居多。

該大學女學生治癒狐臭後，每次回診都很開心，重拾青春信心，她告訴醫師，她已開始積極減肥，沒有了狐臭，就不用長年都穿著長袖衣服。