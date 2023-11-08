6日網紅Joeman、蕾菈夫婦等人因涉嫌吸食二級毒品大麻被逮，剛開始蕾菈與湯宇夫妻否認吸食毒品，還辯稱「不知道為何吸食器放在家中」。7日晚間蕾菈夫婦便選擇道歉並坦承說謊，透露曾在泰國與台灣皆吸食大麻，網友相當擔心小孩因此受到影響，為此蕾菈特別澄清：「小孩完全沒有接觸到。」

蕾菈夫婦於7日晚間上傳道歉影片，她痛哭承認說謊，坦言曾在台灣、泰國吸食大麻，「我做了全天下的媽媽都不該做的事情，第一時間我否認了一切，那是不對的，是違心的，我常說我們都應該面對最真實的自己，所以我想要向所有人承認我的錯誤。」

一旁的湯宇則表示，經過這兩天的沉澱，「我跟我的妻子決定好好的面對未來所有的事情，我們不會找任何理由，因為我們就是做錯了，那現在呢就是會接受所有的批評」，他向所有喜歡或是支持著他們的人道歉：「真的很對不起你們，我們做了這麼不好的事情。」

面對蕾菈夫婦的道歉，許多網友並不買單，認為身為人母的蕾菈該以身作則，更擔憂小孩因此受到影響，而蕾菈也在道歉影片下方補充說明：「想再和大家澄清，有吸食大麻，但懷孕期間是完全沒有的，小孩在身邊的時候也沒有，也並沒有在家中吸食過，所以孩子是完全不會也不可能有吸食到二手的問題，謝謝大家的關心，很抱歉讓這麼多人失望了。」

蕾拉澄清小孩並沒有受到影響。(圖/蕾拉 臉書)

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