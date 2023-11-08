民進黨總統參選人賴清德競選團隊核心昨（7）日曝光，前立委姚立明出任主任委員，賴更是揚言，姚可以幫他打贏民眾黨總統參選人柯文哲。對此，前立委沈富雄分析，整體來看，賴清德對自己選情沒把握，且綠營戰將沒人對柯文哲有足夠了解。

沈富雄昨日在節目《少康戰情室》表示，姚立明成為賴清德的入幕之賓，是「無效的白虎湯」，有虛有實，虛的是讓外界嚇一跳，覺得怎麼會這樣，實的就是民進黨戰將中，沒有人了解柯文哲。

不過沈富雄也質疑，姚立明的說法很奇怪，被問到為什麼要加入賴清德陣營時，他回，「現在賴清德是唯一的候選人，其他都沒有定下來，他是唯一的，我不幫他，我要幫誰」，姚還提到，「柯文哲變來變去是常態，不變才奇怪」，沈直言，柯的變有比姚的變更厲害嗎？一個很會變的人去批評另外一個會變的人，真是莫名其妙。

從整體來看，沈富雄認為賴清德會找姚立明當競選主委，代表賴對自己的選情「是相當程度沒有把握」。