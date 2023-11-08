融程電2023年10月營收達新台幣1.86億元，月減14.4%，年減5.6%，創下8個月新低；累計2023年1至10月營收為新台幣21.8億元，年增1.1%，仍改寫歷史新高紀錄。

融程電公告2023年第三季經會計師核閱後合併財報，今年第三季營收達新台幣6.79億元，季減1.4%、年減11.11%；單季營業毛利達2.77億元，季增5.2%、年減0.87%，毛利率為40.9%，年增4.2個百分點、季增2.5個百分點。營業利益1.53億元，年減3.75%，營益率22.53%，年增1.72個百分點，創下歷史新高；稅前淨利1.94億元，稅後淨利達1.58億元，季增5.98%、年減2.63%，稅後EPS達2.05元，雖然較去年同期的2.24元下滑，仍創下4個季度高點。

融程電累計前三季營收為新台幣19.93億元，年增1.79%；營業毛利7.81億元，年增16.88%，毛利率39.22%，年增5.06個百分點；稅前淨利5.09億元，稅後淨利為4.18億元，年增22.2%，淨利率為20.98%，年增3.5個百分點，稅後EPS為5.51元，較去年同期的4.72元成長。累計前三季與Q3毛利率、營益率、淨利率三率表現皆較去年提升，第三季營業利益率創下歷史新高，產業耕耘效益顯現。

伴隨工業4.0、IoT、雲端、AI、產業智慧化風潮，萬物聯網架構建置產生更多新應用，公司將AI技術的等新架構的導入，針對愈來愈多應用服務的市場需求，強調軟硬體整合、能提供完整解決方案的新商業模式，強固型筆電搶攻跨產業商機提升毛利及產品附加價值，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局。

隨著全球各產業對於AI、企業數位轉型、5G升級的訂單需求持續攀升的大趨勢下，聚焦跨產業領域全新商機，訂單能見度至明年，在手訂單優於往年平均，在產能利用率提升挹注下，持續優化產品結構及成本，維持公司成長目標及獲利的正向展望。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器(DISPLAY & HMI)與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防，與公共安全。另外也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。