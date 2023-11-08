為展現桃園市身心障礙者職業重建豐碩的成果，勞動局訂於11月9日(四) 下午1時30分，在桃園市藝文廣場、同德六街側辦理【翻轉未來，職達夢想】112年身心障礙者職業重建嘉年華活動，有庇護工場產品免費吃，還有視障按摩，邀請市民朋友們共同來參與。

活動設有豐富多元化的職業重建成果展示攤位，帶領民眾認識身心障礙者職務再設計、職業輔導評量及支持性就業服務，現場更有庇護工場提供各式產品免費試吃及庇護工場產品推廣，以及各項有趣的體驗，同時有身心障礙者職業訓練班展示職訓成果及體驗活動，呈現身障朋友多才多藝各方面之才能。今年更結合身障專案徵才活動，邀請5家廠商參與設攤現場徵才，歡迎有志求職的身心障礙朋友踴躍參加。

活動中安排混障綜藝團表演精彩的雙人輪椅舞，並邀請陳金山、陳冠瑋、魏琦靜、黃麗春、蔡春綢等11組身心障礙街頭藝人，帶來現場演奏薩克斯風、爵士鼓、揚琴、歌曲演唱等音樂表演，此外，特別安排精采的魔術、單輪車與扯鈴表演等，展現身障者多才多藝的表演天份。當天更安排15位取得按摩技術士證照優質視障按摩師，讓您在逛攤位之餘，還能享受專業的舒壓服務，邀您親身體驗，以行動支持視障按摩。

各宣導攤位設有多樣創意饒富趣味闖關活動，民眾集滿6個闖關章，即可兌換精美禮品，還有機會參加摸彩，獎品有50吋4K液晶顯示器、iPad、多功能氣炸烤箱、自動掃地機器人、運動背包、超商禮券等大獎，還安排有獎徵答贈好禮，歡迎前來共襄盛舉！