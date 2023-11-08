苗栗縣三義鄉西湖村育英國小新建操場新鋪跑道已近完工。（謝明俊攝）

苗栗縣共有148所國中小學，多數國中小學校舍、操場及廁所啟用時間都已超過2、30年以上，操場跑道鋪面老舊硬化，廁所更成為許多師生最畏懼使用的場所，苗栗縣政府指示所屬國中小學提報操場及廁所重建名單，立委陳超明全力向教育部爭取補助經費整修，跑道改善計畫已邁入第3梯次，已成功協助25間學校，爭取總經費1億7697萬元。

苗栗縣多所國中小學，校舍啟用都已超過30年，部分學校校舍因未達拆除重建標準，但因水電管線業已老舊，部分學校廁所更出現隔間壁鋼筋生繡毀損，沖水設備不堪使用，由於廁所是師生們每天必用場域，然而，許多學校廁所出現天花板、便斗塌陷、鋼筋外露等情形，導致廁所變成學生害怕的地方。

苗栗縣政府從3年前就開始指示所屬各國中小學提報整修計畫，縣府依序將待修學校名單計畫提報教育部，獲得教育部同意分批撥款整修，但也出現首批申請的學校卻一直等不到撥款下來，讓校方無法如時發包重修的現象。

經過立委陳超明多次邀請教育部國教署及體育署等赴苗栗多所學校會勘，包括竹南鎮竹興國小、苑裡鎮中山、客庄及苑裡國小等，順利爭取多個鄉鎮學校老舊廁所改善經費，其中竹興國小因廁所數量較多，毀損情形較為嚴重，需工程款達3千萬元，苑裡鎮3所國小共11間廁所，則需經費805萬元來整修。

學校操場整修部分，造橋鄉僑樂國小、大西國中屬於第1波改善名單，改建經費合計1755萬元，2所學校已陸續完工迎來全新跑道，目前接近完工的還包括了三義鄉西湖村的育英國小，將讓師生及鄉親運動時更為放心。