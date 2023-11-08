民進黨政府執政以來，成立多個國家隊與專案辦公室，聲勢浩大卻成效低落，「國家隊」儼然成為負面形容詞，行政院回嗆媒體「捕風捉影」。與此同時，NCC還被爆出疑似獨厚特定媒體、放任綠媒巨獸壟斷。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、黨團副主任兼發言人楊寶楨8日舉行記者會，呼籲民進黨虛心接受檢視，不是成立國家隊、喊口號治國就好，應針對打擊詐騙、改善雞蛋產業等政策，好好提升國家隊的成績；民眾黨團也必會堅決捍衛新聞自由，避免媒體受政府干預。

立委邱臣遠表示，國家隊與專案辦公室成效不彰，引發媒體與外界批評，充分顯示民怨深重，行政院展現不同以往的「積極」，立刻回應反擊，宣稱負面言論「抹煞全體國人努力」，不知道民進黨何德何能可以代表全體國人？明明是政府執政失當，被硬生生拗成「全民共業」，這種逃避責任的說法，社會大眾絕對無法接受。

邱臣遠直言，台灣詐騙猖獗，打詐國家隊毫無作為，檢察官改革組織直接點名金管會、NCC與數位部等三大部會有重大缺失。今年第一季全台銀行及信合社警示帳戶高達9萬6022戶，較去年同期大增4成，顯見金管會人頭帳戶問題失控；境外電信門號浮濫，反映NCC監管失能；第三方支付欠缺有效監管制度，數位部明顯失職，民眾黨團一再呼籲政府重視，至今仍未見應對辦法。

邱臣遠指出，在推動綠能方面，民進黨政府曾提出光電、離岸風電、地熱、氫能等國家隊，看似專業分工，但弊案叢生的亂象未曾間斷，2021年8月至2022年11月間，「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」就偵辦60件綠能行賄案，可謂罄竹難書，民進黨政府不思檢討，還在強辯這些是「造假資訊」、「誤導民眾」，根本是掩耳盜鈴，置台灣發展於不顧。

黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，「雞蛋國家隊」旨在穩定雞蛋市場，但農業部先是妄圖扮演「看不見的手」干預市場，面對國際禽流感疫情與供應中斷，又無法及時調整策略，最後草率選擇進口雞蛋應急，衍生出採購方式、補貼價差、保存期限、產地標示等一系列爭議，國內產業的調整與自我更新被擱置，同樣的問題下次恐會一再發生。

楊寶楨直言，當執政黨把媒體監督視為抹黑，並以「捕風捉影、無端臆測」來反質疑媒體時，不免讓人感到政府對「異己」的排斥，這和民主社會追求新聞自由的精神完全背道而馳。

楊寶楨指出，近日外界關注特定媒體入股中嘉集團案，涉嫌違反NCC針對中嘉股權設下的條款，民進黨政府對此輕描淡寫，NCC更是極力護航，媒體巨獸正在逐步成形，恐將侵害新聞自由與媒體公正性。民眾黨團堅決反對任何形式的媒體操弄，接下來不管由誰執政，都不該試圖塑造只有單一聲音的空間，唯有容許批評，政策制定才能更加公正透明。

民眾黨團認為，不管是打詐、綠能或雞蛋國家隊，都在在證明民進黨政府「國家隊」政策失準，即使本黨團與外界頻頻示警也知錯不改，難怪引發民怨。身為一個負責任的政府，面對批評應該自我反省，而非將不同的聲音通通斥為攻擊，同時也要呼籲民進黨別試圖養出媒體巨獸，破壞台灣得來不易的新聞自由。