立法院國民黨團總召曾銘宗今日在司法法制委員會質詢時，批評監察院彈劾和糾正案件數越來越少，真的是廢掉算了；他表示，監察院功能在萎縮，彈劾和糾正件數都大幅減少，整個派系化。對此，監察院祕書長李俊俋表示，監察院監察委員獨立行使職權跟案件數多少沒有關係。

監察院祕書長李俊俋表示，監察院監察委員獨立行使職權跟案件數多少沒有關係。（翻攝自立法院司法及法制委員會直播）

曾銘宗指出，2016年彈劾的件數為69件、2017年32件、2018年32件、2019年40件、2020年16件、2021年27件，今年到現在僅11件，曾銘宗批評，監察院該做的事情不做，整個派系化。

李俊俋表示，監察院監察委員獨立行使職權跟案件數多少沒有關係，委員審查角度都不同，切入的看法不同；曾銘宗痛批，你們切入的看法，就是維護民進黨和政務官；曾反問，監察院為什麼干涉審計部的權責？監察院長陳菊要求審計部，假設媒體刊登不利於民進黨相關評論，審計部要澄清。

李俊俋回應，審計部獨立行使職權，監察院不干涉，審計部是監察院底下的單位，審計部和院的互動密切，審計部長也必須參加監察院的談話會等活動，都是議事規則有規定。

曾銘宗提議，監察院應該比照考試院，將監委的人次從29人限縮到7到9人，你贊不贊成？李俊俋回應，監察院規定在憲法內，修憲是立法院的權限，我們都尊重。

曾銘宗反問，連你也贊成對不對？李俊俋說，我們尊重立法院任何決議，修憲權在立法院。