臺灣港務股份有限公司與英國最大港口公司「英國聯合港口公司(Associated British Ports, ABP)」7日於高雄港旅運中心舉辦合作備忘錄簽署典禮,期盼藉由本次MoU簽署,開啟雙方就浮動式風電於港埠基礎設施之資訊交流與經驗分享,進而探討未來業務合作之可能性。

合作備忘錄由臺灣港務公司業務副總經理鄭淑惠及英國聯合港口公司離岸風電部門總監Andy Reay代表簽署,臺灣港務公司董事長李賢義、外交部歐洲司副秘書長李秀窈、英國在台辦事處代表鄧元翰John Dennis及英國聯合港口公司總監Andrew Harston擔任簽署見證人。

臺灣港務公司與英國最大港口公司「英國聯合港口公司」7日於高雄港旅運中心簽署合作備忘錄,開啟未來合作模式。(圖片來源:高雄港務公司提供)

英國的港口是由五大港口公司運營,英國聯合港口公司為英國最大港口公司,管理英國21座港口,提供約200,000個就業機會,掌握英國四分之一的海運貿易市場,為能源、郵輪、貨櫃、農產品、汽車、森林產品和鋼鐵產業提供服務。其所擁有的21座港口均鄰近英國主要風場,為各風場開發商提供客製化設施以滿足其需求,如座落在赫爾港(Port of Hull)的西門子風機葉片製造廠;如格里姆斯比港(Port of Grimsby),是全球最大運維港口,支援大多數風場運維服務;如巴羅港(Port of Barrow)為通往愛爾蘭風場的門戶,具有可供SOV船舶停靠的固定泊位,亦有足夠後線土地提供運維設施的建造。為加強雙方實質交流,臺灣港務公司董事長李賢義今年7月率隊前往英國拜訪英國聯合港口公司Henrik L. Pederson總裁,針對離岸風電於港口之發展進行經驗交換,並邀請英國聯合港口公司來臺實地參訪。

臺灣港務公司董事長李賢義在致詞時強調,未來「港口」將在離岸風電產業發展扮演關鍵要角。(圖片來源:台灣港務公司提供)

面對全球因溫室氣體排放造成之氣候變遷及環境急遽惡化,淨零碳排已成為必然的趨勢,而「離岸風電」作為潔淨、環保、可再生的新能源,對減少碳排放及改善空氣品質等各方面有著重要作用,為能源轉型中不可或缺的角色之一。臺灣港務公司董事長李賢義強調,「港口」在離岸風電產業發展扮演關鍵要角,臺灣國際商港未來如何因應浮動式風電發展所需的港埠基礎設施,為本次簽署合作備忘錄中主要交流重點。

近年來俄烏戰爭膠著,全球升息造成之通膨壓力持續存在,各國經濟發展遲緩,臺灣亦面臨相同情況,因此港務公司除強化本業外,更放眼開拓多角化業務發展,提供與本業相關的多元化服務,並於疫情解封後積極與國外港口簽署合作備忘錄,除期待在港埠業務上有實質上的經驗分享,亦希望藉由業務交流汲取來自世界各國成功的港口行銷及經營策略,透過與國外港口交流,累積經驗提升國際競爭力,朝國際性專業港埠經營集團邁進。