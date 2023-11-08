執掌釀酒人9個賽季的康索（Craig Counsell）確定離開球隊，而且還是加盟分區勁敵小熊陣營，釀酒人球迷不禁要問，球團下一步該如何打算，根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，前馬林魚總教練麥汀利（Don Mattingly）和前釀酒人二壘手威克斯（Rickie Weeks.Jr）被認為高機率接掌球團。

麥汀利球員生涯相當光彩奪目，曾打下1座年度MVP和9次金手套，退休後在名人堂教練托瑞（Joe Torre）身邊學習，奠基成為教練人才，2008年麥汀利跟隨托瑞前往道奇，2011年正式踏上總教練之路，帶領道奇贏得3次分區冠軍，2016年和前旅美左投陳偉殷一同加入馬林魚，只是麥汀利執教成績並不出色，戰績只有889勝950敗，無論當球員還是總教練，從來沒有踏上過世界大賽舞台。麥汀利目前在藍鳥出任板凳教練。

威克斯效力釀酒人11年，一直都是球隊的主力二壘手，離隊後分別在水手、響尾蛇和光芒效力一個賽季，之後掛靴投入教練工作，過去3季威克斯擔任釀酒人球員發展教練，球團已經宣布他在下賽季將被賦予更重大任務，威克斯從來沒有執教經驗，不過康索剛接掌釀酒人時，同樣也是一張白紙。