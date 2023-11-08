根據衛福部統計推估，到了2030年，我國失智人口將成長超過50萬人，是備受關注的議題。復健科醫師王思恒表示，他每次看到公園中一些人跳廣場舞，就忍不住直嘆這是非常棒的運動，因為此類運動不僅活動身體，還需動腦學習以跟上舞步，且與人社交，可有效預防失智。

王思恒在《健康好生活》中表示，他每次經過公園，看到許多人在跳廣場舞，真心認為廣場舞是極佳的運動方式，因為一般運動大多為單人運動、單調重複，廣場舞採多人一同進行，且常需學習新舞步，雖不免讓人在學習中感到尷尬、緊張，「但這種不自在感正是讓人動腦的學習歷程。」

他表示，廣場舞的另一好處就是參與者會遇到年齡相仿的人，可增加相互交談機會，藉由話題的開展，增加彼此交談頻率，有助活絡大腦。

他分享，曾有一名70多歲女子因膝蓋疼痛就醫，當時由家人陪同、推輪椅到診間，神情非常萎靡、相當沉默。經家人告知，他才知，女子在70歲前個性外向，時常外出、每天上市場、爬山及跳廣場舞，後來膝蓋經二度開刀後無法步行，女子只能靠輪椅行動，無法再跳廣場舞等戶外活動，女子因此個性丕變，變得極度沉默。

王思恒表示，國外曾研究發現，將運動與遊戲結合，除了能達到健身效果外，且最能預防失智症。廣場舞結合運動、學習新舞步、與他人社交，是現代人非常適合的運動。