9月22日明揚屏東廠發生爆炸，造成4名勇消因公殉職，屏縣府8日舉行賴俊儒烈士、鍾吉垣烈士、施寶翔烈士、陳柏翰烈士入祀忠烈祠儀式。（謝佳潾攝）

9月22日明揚屏東廠發生爆炸，造成4名勇消因公殉職，屏縣府8日舉行賴俊儒烈士、鍾吉垣烈士、施寶翔烈士、陳柏翰烈士入祀忠烈祠儀式。（謝佳潾攝）

9月22日明揚屏東廠發生爆炸，造成4名勇消因公殉職，屏縣府8日舉行賴俊儒烈士、鍾吉垣烈士、施寶翔烈士、陳柏翰烈士入祀忠烈祠儀式。（謝佳潾攝）

9月22日明揚屏東廠發生爆炸，造成4名勇消因公殉職，屏縣府8日舉行賴俊儒烈士、鍾吉垣烈士、施寶翔烈士、陳柏翰烈士入祀忠烈祠儀式。（謝佳潾攝）

典禮後，周春米向到場的烈士遺族及家屬代表獻上白玫瑰表達慰問之意。（謝佳潾攝）

9月22日明揚屏東廠發生爆炸，造成4名勇消因公殉職，屏縣府8日舉行賴俊儒烈士、鍾吉垣烈士、施寶翔烈士、陳柏翰烈士入祀忠烈祠儀式，縣長周春米也向烈士遺族及家屬獻上白玫瑰表達慰問，賴俊儒父親則希望調查結果出爐後應加強處罰，避免以後有類似事件發生。

入祀忠烈祠儀式由周春米擔任主祭，司儀報告4位故勇消小隊長事績指出，4位烈士於明揚國際公司大火中，冒險犯難，深入火場，與死神搏鬥，因突然劇烈爆炸，犧牲殉職，4位消防烈士忠烈精神，日月可昭，入祀忠烈祠永為後世景仰。

典禮後，周春米向到場的烈士遺族及家屬代表獻上白玫瑰表達慰問之意，周春米指出，內政部與縣府都已完成相關內部程序，並於8日舉辦因公殉職的消防局4位小隊長辦理入祀，對於縣內一下子失去4位優秀的消防弟兄，她心中著實不捨與不忍，也盼望這樣的事情不再發生。

她說，對於消防弟兄捐捨小我，成就大我的精神，深感敬佩，並代表縣府及縣民對為此次大火殉職捐軀烈士表達敬悼，讓其英勇忠烈事蹟得以永流傳頌，至於火災調查報告已經暫告一段落，相關程序也移交至保二總隊，將由保二移送地檢做相關認定。

對此，賴俊儒的父親說：「我兒子的英勇事績受到政府肯定，家屬代表謝謝縣府的關照，至於調查部分，就由司法機關專業人士去做，我沒有意見，如果工廠違法違規確定，我希望除依現有法令外、甚至可加強懲罰，以避免之後有類似事情發生。」他強調，超標超違規放置危險物品，這是很不應該的意外。