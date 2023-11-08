除夕圍爐宴，應有盡有。（晶宴會館提供）

御頂國際董事長孫正強推廣「零碳餐飲服務」。（洪秀瑛攝）

多元的年菜和圍爐的形式，已成為近年滿足大家庭、小家庭和個人不同的慶祝儀式，無論是澎湃團圓飯或是外帶圍爐菜色，都帶著迎接龍年到來的喜慶儀式感，重要的是能讓平常忙碌的媽媽好好休息，享受家人團聚好時光。

今天立冬，年菜大戰正式開跑，許多飯店及餐飲業者陸續推出各式除夕年菜及外帶年菜搶市。今年中秋節檔期率先推出通過Verra平台碳驗證標準（Verified Carbon Standard,VCS）「零碳月餅」的御頂國際，為旗下餐飲產品做出碳中和標準首例，近日更推出「零碳春酒尾牙桌菜」及「低碳外帶年菜」。

今年榮獲亞太十大名廚獎主廚劉書豪，將老菜創新結合旺年永續議題，並使用時令在地食材，與碳中和伊仕傑顧問團隊以三款通過國際認證的「零碳春酒尾牙菜單」，包括花膠極品佛跳牆、蠔皇北菇燴鮑魚等，食材道地又實在，美味加分。

業者提到，無論內用除夕圍爐宴或外帶年菜，全台7館於小年夜與除夕提供外帶年菜自取，所有料理皆當天新鮮現烹，本月底前訂購有各項優惠，輕鬆把美味年菜宅配送到家。