海峽兩岸林業博覽會暨投資貿易洽談會（簡稱：林博會）近日在福建三明市舉辦。展會期間自11月6日至9日，除了會展出三明的地方特色外，也將聚焦鄉村振興與產業融合的議題做延伸。

活動開幕式在日前（6日）上午舉行，除邀請兩岸嘉賓參與外，還舉行三明「林票2.0」首發儀式。「林票」是指林業生物資產票據，將森林資源通過相關部門登記、備案及公示後，轉化為具有電子化憑證的綠色資產。往後即可透過憑證在產權交易市場中進行交易，也可向金融機構辦理質押貸款。將金融資產投資與森林資源融資做到有效的連結。而第一批由三明開發的林業生物資產票據目前已於公開市場掛牌發行，總金額為1969萬元人民幣。

林博會台灣館展區吸引眾多人潮。（圖／主辦方提供）

本次活動分成主會場、分會場及線上會場等三個區域。主會場是以會展為中心區域向外延伸，包含三明生態文明展示區、林業改革發展成果展、台灣商品展銷區、鄉村振興展區、茶產品展區等林產品特色展區等。台灣商品展銷區正是為在展館入口主視覺後方的熱門區塊。其中參展廠商有來自台灣，展出商品以台灣特色食品為大宗，對於民眾相當有吸引力，人潮絡繹不絕。分會場則是依據各地方特色在三明各區縣舉辦，另外也在線上開設「e三明」掌上林博會專欄，透過網路傳播給更多人知曉三明魅力。

沙縣小吃這一著名地方特色美食，正是源自於福建三明，三明位處福建西部，武夷山脈和戴雲山脈之間，總面積達2.29萬平方公里、居福建省第二，常住人口245.5萬人，全市森林覆蓋率77.12%，是大陸的重點林區、大陸林改的重要策源地也是唯一的兩岸現代林業合作實驗區。

三明也是企業發展的熱門點：有著「台灣茶王兄弟」之稱的鄧國權、鄧國光兩兄弟在2011年創辦茶葉公司，與當地農民合作將東方美人茶製成抹茶。專精蘭花培育的吳森源，成功研發出「洗衣式」蘭花組培新模式，讓三明成為大陸規模最大的精品蘭繁育中心。林秀瑩夫妻2002年開始紮根三明，21年來產業規模不斷擴大，通過嫁接方式讓三明老油茶樹綻放台灣茶花。身為台商二代的彭安源和李鵬春接力父輩的事業，攜手將傳統東方美人茶園打造成了國家4A級景區，也讓東方美人茶香飄洋過海至新加坡、馬來西亞及歐洲等地區。

木材是日據時代台灣重要的經濟產品，對外出口取得大量外匯。而平民百姓居住的房屋也多是以木材作為屋頂梁柱、門窗圍籬。雖然隨著時代的變遷，水土保育以及林地維護成為環境保護的重要議題，林業局也推出禁止砍伐的政策，使得木材廠逐漸式微，木材從建築的主角變成裝潢的配角。然而林業產業人才還是活躍於各個角落傳承技藝。兩岸林博會則成為一個匯聚產業人才的重要平台，吸引190多家台企參與，已累積超過100萬人次來展會參與交流。三明市也期望未來能進一步的推進鄉村融合發展試驗區建設，落實更多林業相關產業的合作。

大陸近年來極力推動鄉村振興，各地方則依據自身資源條件和特色推出各項的獎勵方案及措施。三明市透過林博會的舉辦，進一步的增進產業間的經驗分享交流、促進合作、凝聚發展共識，讓鄉村融合發展。