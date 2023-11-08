出國旅遊夯，近日有不少人在網上徵旅伴，一名網友好奇詢問，怎麼會想找素未謀面的陌生人一起出國，不擔心會吵架或遇到壞人嗎？引起兩派網友戰翻，有人認為跟朋友出去也會吵到撕破臉，上網徵旅伴也許能認識新朋友；但有人則搖頭說，朋友無法同行，寧可獨自旅行，跟陌生人出國太怪了。

一名網友在Dcard上分享，最近很常在網路上看到「徵旅伴」的文章，每次看到他都很好奇，為何會想找完全不認識、甚至不曾見過面的人一起旅行，這樣不是很容易會意見分歧，甚至會吵架嗎？更不要說可能遇到壞人。

原PO表示，他可以理解有些人上網徵旅伴，可能單純就是想找人幫忙拍照，或幫忙分攤旅館的費用，不過他個人認為「獨旅」也很好，雖然身邊沒有人陪，拍照方面也比較困難，但可以自己掌控時間，想去哪就去哪，完全不用顧慮別人的想法。

貼文引起網友討論，「給自己認識新朋友的機會？朋友一起出國也可能吵架，徵陌生旅伴，就算撕破臉也沒差」、「因為沒錢需要分母，不然誰不想一個人開一台車、睡一間套房」、「我是覺得工作後要找到人一起旅行，不一定很方便，有時買完機票想去哪裡走走，如果剛好有旅伴可以一起逛逛或吃個飯，我覺得滿不錯的」、「因為認識的不是沒錢就是上班沒空，只能找志同道合的人，賭人品」。

但也有網友持不同看法，朋友或家人無法一起去的話，寧可獨旅或跟團，「無法理解+1，寧願跟團或獨旅」、「同感，常常看到分享原本的好友出遊完反目，老死不相往來的文章，怎麽有人敢找陌生人，而且還去國外」。