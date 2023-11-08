日前有媒體報導，民眾黨總統參選人柯文哲打算將陸配徐春鶯納入不分區立委名單，引發綠營不滿，退將、現任桃園市議員于北辰更質疑徐春鶯「心會在台灣？國慶過哪一天？」退輔會主委馮世寬今（8）日在受訪時被問到此事，一聽到于北辰3字，直接大笑三聲，「這種人物還需要我來批評嗎？」

馮世寬今早到立法院外交及國防委員會報告並備詢，在場外時媒體詢問，怎麼看陸配徐春鶯要一度被列入不分區立委名單，但有退將說，「長在大陸、教育在大陸、嫁來台灣、心會在台灣嗎？」馮馬上回問，是哪個退將講的，得知是于北辰後，他立刻大笑三聲，「哈哈哈，不要問他好嗎？這種人物還要我來批評嗎？全民都會批評他。」

至於被問到陸配是否會造成國安疑雲？馮世寬則稱，不要擔心這個事情。媒體追問，「是因為徐春鶯已經嫁來台灣30年了嗎？」馮再回，「但願如此」。

另外，還有媒體問及民進黨立委趙天麟爆出婚外情，且對象是大陸籍女子，馮世寬先是回應，關他什麼事，但媒體仍持續追問，馮只好無奈稱，「不要這樣子，趙天麟也是一個很好的委員。」