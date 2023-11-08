空軍退役上校劉聖恕退伍後赴大陸經商，遭大陸情治單位收買，吸收並透過7名海、空軍現役軍官刺探國安資料，被依違反《國家機密保護法》等罪起訴，劉姓退役上校重判20年，1670餘萬元犯罪所得沒收。該案偵辦審理期間，檢察官發現其中有份機密資料，是由空軍松山基地指揮部負責地勤的鄭姓少校洩露，高分院今日判1年7月。

2013年間，空軍上校劉聖恕退役後到大陸經商，期間大陸情治單位吸收，要求他返台幫忙發展組織，透過原有人脈找現役軍人，刺探軍事機密，並開設空殼公司以掩護陸方支付的非法報酬，劉嫌吸收對象以空軍、海軍為主，只要獲得台灣國安情資，依據機密程度不同，每筆可獲得數萬至10萬元不等報酬。

調查局國安站接獲情資，粗估該組織發展已達8年，高雄高分檢指揮調查局搜索劉男等人住處、公司及營區，除帶回劉姓退役上校，另查出孫姓中校、龔姓少校、劉姓女少校等7人涉案，今年4月初，檢方偵查終結，依違反國家機密保護法等罪起訴後，涉案軍官被判刑2至20年6月不等徒刑。

該案偵辦審理期間，檢察官發現其中有份機密資料，是由空軍松山基地指揮部負責地勤的鄭姓少校級洩露，高雄高分院今日宣判，依犯陸海空軍刑法第21條之職務交付機密罪，判處1年7月。可上訴。