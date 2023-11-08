天氣要轉雨變冷了！天氣風險公司表示，鋒面周五通過台灣北部，周五下半天起北部、東半部受鋒面、東北季風增強影響陰雨濕涼，且北方冷空氣持續南下，直到下周二（14日）氣溫持續下降，低溫18度，中南部則周日（12日）過後也有降溫的感覺。另外，目前關島東南方有熱帶擾動發展，可能增強成熱帶性低氣壓或颱風。

天氣風險公司分析師柯聿寧今在臉書指出，目前在長江流域逐漸有雲系發展，預計明天會進一步發展成鋒面系統，於周五（10日）通過台灣北部，周五下半天起北部、東半部受到鋒面及東北季風增強影響，轉為陰雨濕涼天氣。

柯聿寧表示，周五這波鋒面水氣相對多一些，通過後還有華南水氣接著東移，因此北部降雨機率高，再配合北方冷空氣接力南下，溫度會逐日下降，濕冷天氣將持續至下周二，期間氣溫約在18-22度，注意保暖，中南部則是在周日過後會有降溫的感覺，下周一、二高溫約降至29-30度以下，加上華南雲系也有機會通過，雲量稍增，不過影響的程度仍不大。下周三冷空氣減弱、風向轉為偏東風，各地普遍回暖。

此外，柯聿寧表示，目前在關島東南方有熱帶擾動發展，後續幾天發展增強的機會提高，預估活動範圍偏向低緯度地區，短時間內對台灣無影響。至於近日天氣，今、明兩天受偏東風到東南風影響，各地溫度回升，北部高溫可能達到30度，但夜晚到清晨溫度又下滑，溫差10度以上，早晚也可能在西半部形成局部霧霾或低雲。