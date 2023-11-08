蘋果軟體研發出現罕見狀況，傳出高層下令工程師們先專注解決iOS 17的漏洞，暫緩開發明年iPhone、iPad和Mac新軟體的功能，主要原因在於，現有軟體漏洞與Bug太多，才會以解決問題為首要目標。

美國財經媒體引述知情人士說法指出，蘋果在今年10月已經完成iOS 18、iPadOS 18及macOS 15等軟體的第一個版本，內部名稱為「M1」，但蘋果延後了第二版本M2的研發工作，且包括iOS 17更新版的iOS 17.4也暫停。

傳出，蘋果軟體主管Craig Federighi上周指示工程師，暫緩新功能的開發，專注解決現有軟體所遇到的問題，且時間長達一周。

不過，消息人士也提到，系統開發延遲不太可能影響到軟體對外發布的時間，但這種狀況在蘋果身上算是相當罕見的情形。蘋果股價並未受到此事影響，周二上漲2.59美元（或1.45%）至181.82美元，創下9月6日以來的收盤新高。