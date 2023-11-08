魚油是常見的保健食品，能對人體提供許多好處，但想讓它發揮作用，就必須了解正確吃法。對此，營養師劉雅惠分享4種魚油NG組合，包含減重保健品、降血脂保健品、鈣片及抗凝血藥物等，一起吃不僅沒效還恐傷身。其中她就提到，抗凝血藥物如阿斯匹靈，若與魚油併服，會增加出血風險，不可不慎。

劉雅惠在臉書專頁以「魚油這樣吃會出事」為題發布影片，提醒民眾在服用魚油時需注意的禁忌組合。首先是減重的保健食品，她提到，像是強調包覆油脂或是排油的品項，尤其標示有甲殼素、洋車前子、幾丁聚醣等成分，這些會吸附油脂，從而把魚油一起吸附排出去，吃了等於沒效果。

其次是降血脂、抗血栓的保健食品，如紅麴、納豆、蚓激酶等，劉雅惠提到，過去在臨床上遇過病人，在吃了數種降血脂的保健食品後，竟出現凝血功能異常，於手術時發生血流不止的情形。

再來是鈣片，劉雅惠解釋，油脂跟鈣片在高溫強鹼下，會產生皂化反應，進而影響吸收。此外，還有抗凝血藥物值得特別注意，如阿斯匹靈（Aspirin）、肝素（Heparin）及華法林（Warfarin）等，一起吃會增加出血的風險。

至於魚油何時吃最好？藥師廖偉呈先前提到，不管早上或晚上吃都沒有差別，飯後服用才是關鍵，由於魚油Omega-3屬於脂溶性營養素，能透過食物中的脂肪提高吸收度，所以在飯後吃魚油較有效；另外，魚油要每天按時補充，持續保持體內Omega-3濃度，才是發揮保健效益的最佳方法。

另外，藥師花逸修補充，魚油是由魚類萃取，若加工技術不佳，易殘留過多魚腥味，容易感到噁心、打嗝有魚腥味。他建議，應避免同時服用大量魚油，可改成分次吃。並選擇經過較佳萃取技術的高品質魚油，能有效減少魚腥味；或是選擇富含Omega-3的藻油，也能避開魚腥味。