李艷秋籲藍別「全黨將就一人」 示警恐怖下場：絕對是台灣災難

藍白合陷入僵局，雙方無法在總統人選如何產生上達成共識，資深媒體人李艷秋質疑，「柯P『全黨就一人』，國民黨該『全黨將就一人』嗎」，她認為國民黨去年大選成績優異應要有信心，讓總統參選人侯友宜認真打選戰，也直言從柯文哲的言行舉止就可看出，若與他合作取得政權，恐會是台灣的一場災難。

李艷秋今（8）日在臉書發文表示，在原先想下架民進黨的民意中，確實有不少人期待藍白合，但隨著劇情越來越扯，看不下去掉頭走開的人越來越多。她提到目前的狀況，首先是因藍白要合不合，導致所有議題全被雙方放話佔滿，該進行的選戰步驟全都卡住；再來，國民黨不敢對柯文哲說重話，更不敢檢驗柯的人格和施政，「誠惶誠恐的態度，難怪柯P騎到頭上成為『恁北』」。

接著，李艷秋提到，民進黨總統參選人賴清德的政見無人檢驗、蔡政府弊端無人清倉，柯文哲一人就蓋掉民進黨8年的無德無能，下架民進黨的戰略目標越來越模糊，當國民黨發現沒時間再陪柯玩耍時，恐怕大局已定、支持者已經散去。

李艷秋感嘆，侯友宜連任新北市長時，狂贏對手林佳龍46萬票，創下新北改制後從未有過的紀錄，而柯文哲連任時，則幾乎被選民淘汰，靠著總統蔡英文的出手相救，才驚險保住位子，現在，柯卻能把一人政黨耍得風生水起，讓自己被各方瘋搶，「我智商沒有157，實在想不透怎麼會這樣」。

李艷秋質疑，柯文哲的狀況是「全黨就一人」，國民黨難道就該「全黨將就一人」嗎？她認為，國民黨去年九合一選舉的成績優異，他們應該要有信心，放棄侯友宜加柯文哲可以贏的執念，讓侯認真打自己的選戰。李艷秋並直言，不需要有157的智商也可看出，就算和柯文哲合作拿到政權，以柯的台獨本質、毫無行政能力的表現、反反覆覆的性格及無法與人共事的事實，絕對會是台灣的災難。