38歲女星張可昀（小甜甜）今年3月與前夫宋晉賢離婚，結束2年短婚姻，但「時報周刊CTWANT」發現，恢復單身的她除了努力拍戲養家，身邊也悄悄有了第二春，新歡不僅上演溫馨接送情，還能同進同出小甜甜香閨，正值熱戀期的兩人，幾乎時時刻刻黏在一起，不僅緊牽對方的手，就連採買完的購物袋也要一起拿，深怕對方拿重物。對於傳出新戀情，小甜甜經紀人阿湯回應兩人目前就是「友達以上」的階段。

對於揮單8個月的小甜甜傳出新戀情，阿湯表示，「謝謝大家的關心，雙方都還在了解磨合中，但公司不會過問藝人的私生活，但如果真的遇到好的對象，公司也樂見其成，並給予祝福，也請媒體及大眾，能多多給他們空間與時間去相處」。

小甜甜2020年與小5歲的宋晉賢交往半年奉子成婚，怎料結婚才2年就爆出婚變，小甜甜指控遭對方家暴，還延燒出宋逸民教會「藝起發光」諸多風波，雙方在媒體上隔空開戰，並鬧上法院打離婚訴訟，沒想到正式離婚2個月，小甜甜又被前夫懷疑虐待愛犬「茼蒿」，她除了赴動保局檢查自清，也對網友和前夫提出妨害名譽告訴，近日她透露官司已落幕，但與宋晉賢說法不一，再度陷入羅生門。對此經紀人表示「這部分還不清楚」。