在日本沖繩縣政府和當地議會的反對聲浪中，日本防衛省相關人士透露，部署在沖繩美軍嘉手納基地的美軍無人偵察機MQ-9已經開始正式運作。

日本放送協會（NHK）報導，日美政府為了加強西南地區的警戒監視，從2022年11月起在海上自衛隊的鹿屋基地（位於鹿兒島縣鹿屋市），部署8架MQ-9，時間為期1年。

日美政府在部署期限屆滿1年之前，決定不設期限，將MQ-9轉而部署至沖繩的美軍嘉手納基地。目前已經有6架移駐至當地。

防衛省相關人士透露，MQ-9之前在清晨及深夜為主的時段重複試飛，已經在7日之前開始正式運作。

今年8月，一架部署在鹿屋基地跑道的MQ-9曾衝出跑道引發事故，事故原因至今仍未公開。

沖繩縣政府主張此舉與減輕沖繩基地負擔背道而馳，且存在安全疑慮，要求防衛省重新評估部署計畫。

沖繩縣嘉手納町議會10月底也通過了抗議決議案與意見書，要求日美政府重新評估該計畫。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1121108