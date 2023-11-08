民進黨立法院黨團8日舉行輿情回應記者會，黨團幹事長劉世芳指控藍白合作抹黑國家隊。（姚志平攝）

民眾黨稱「國家隊」儼然成為負面形容詞，民進黨發言人張志豪表示，在柯文哲眼中，民進黨政府做什麼事都先貼上負面標籤，先抹黑攻擊再說，民眾黨內黑金貪腐人士不僅組隊，還被稱「民眾堂」，請問「文哲大欸的十二門徒」是什麼隊？「白色貪腐力量隊」？

張志豪指出，柯文哲放任愛將高虹安把新竹淪為「建商天地」，涉助理費案遭起訴，金門縣長陳福海賄選定讞、判刑十個月，還有內部黨員在「文哲大欸」護航下「十二門徒」遊走各地。

他說，包括遭貪污罪起訴的民眾黨社會力主任陳亞麟，涉嫌暴力討債的王冠鈞、北港區主任李順晟、花蓮縣議員傅國淵和雲林縣黨部執行長王新堯，涉嫌違法招標工程的苗栗縣副主委楊喬安及恐嚇危害安全罪的雲林縣議員陳乙辰，妨害風化的台南黨代表尤信元，聚眾賭博的西螺區副主任李凱信和西螺區主任楊瑞源，家暴的古坑區主任鄒子珉，詐欺罪的組織部主任宋雲飛，甚至還有利用職務機會詐領財物、偽造文書、洩密等罪遭起訴的前勞動局長陳信瑜等人。

他反問，請問「文哲大欸」的十二門徒是什麼隊？「白色貪腐力量隊」？