台股連四日走揚，8日早盤小幅拉回，呈現狹幅震盪格局，目前指數暫報16,669點，下跌14點，權王台積電（2330）股價下跌2元，來到553元，強勢族群包括榮群（8034）、碩天（3617）攻上漲停，川湖（2059）大漲逾9％，AI概念股反攻向上，扮演吸金指標。

關注美股表現，終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲56點，或0.17％，收在34,152點；標普500指數上漲12點，或0.28％，收在4,378點；Nasdaq指數上漲121點，或0.9％，收在13,639點；費半指數上漲26點，或0.77％，收在3,471點。

美股開平走高，四大指數收盤全數上漲。儘管包含FED明尼阿波利斯主席Kashkari與投票委員Bowman，都表示仍不排除有進一步升息的可能；不過達拉斯分行主席Logan與投票委員Waller等官員，則表達其對近期美債殖利率飆升的重視，認為將帶來金融環境緊縮的效果。

此外，ECB副主席金多斯表示，歐元區經濟可能在第四季陷入衰退；而且，澳洲央行如預期升息1碼後，暗示未來將不會繼續升息。相關訊息強化全球主要央行，已經結束本輪升息循環的預期，加上美國財政部拍賣3年期債券需求良好，促使公債殖利率全面回落，幫助美股四大指數穩健走升，標普500指數保持連7日上漲態勢。

統一投顧表示，聯準會維持利率不變，並在非農就業數據放緩下，市場已預期美國12月不會升息，使美國十年債殖利率大幅回落，資金重新擁抱風險性資產。美國第三季GDP初值成長4.9％，為近兩年來最快增速，且台灣景氣燈號轉為黃藍燈，製造業景氣回溫。

在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下，指數連4紅，成功收復月、季線，今日將正式收復半年線，量穩價增走勢偏多，年底作帳行情及選舉行情可期。操作上擇優選股，可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、被動元件、低軌衛星、成衣與鞋材等族群。