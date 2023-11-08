集英社少年JUMP+副編輯長林士平，經手《鏈鋸人》、《間諜家家酒》等人氣作品，不過日前因為腦出血緊急送醫，好在治療後暫無大礙，不過由於必須專心休養，導致工作行程暫時全面喊卡。

林士平日前右眼內部的腦血管，因為不明原因破裂，緊急搭救護車送醫，對此，他則是樂觀地表示：「人生第一次搭救護車」，經過醫護人員多日的細心照料，加上藥物及點滴的治療，目前身體狀況逐漸康復，也沒有出現任何後遺症，預計本周末就可以平安出院，而他認為可能是工作滿檔導致壓力過大，才會有病症出現，目前以調養身體為優先，也對於這段時間造成不便的所有人，致上歉意。

林士平現年41歲，是集英社少年JUMP+副編輯長，經手《鏈鋸人》、《間諜家家酒》、《HEART GEAR》成為超人氣作品，他也時常在推特發文分享製作花絮，在網路上有超過26萬人追蹤，人氣可以說是居高不下，消息曝光後，不少粉絲及漫畫家也紛紛留言打氣。