外交部長吳釗燮6日到12日出訪拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛等波羅的海國家，據傳愛沙尼亞已同意台灣以「台北」名稱，在首都塔林開設經濟或文化代表處。但當地議員向媒體透露，中國大陸駐愛沙尼亞大使郭曉梅預先通知說，在塔林開設台灣代表處可能意味著她將離開愛沙尼亞。

俄羅斯衛星社8日引述愛沙尼亞《郵差報》報導，愛沙尼亞議會愛中友好小組主席基維米亞吉向該報稱，郭曉梅發起在議會與愛中友好小組成員的會談，表達對我外長吳釗燮8日訪問愛沙尼亞以及愛沙尼亞政府打算允許台灣在塔林開設代表處的關切。

基維米亞吉說，「我們作為一個民主國家不合適說誰可以去愛沙尼亞，誰不可以，但就開設代表處而言，這無疑是一個非常嚴峻的問題和挑戰。大使已明確表示，這可能意味著她或將離開愛沙尼亞」。

據此前報導，愛國外長薩克納曾發表聲明說，「如同許多其他歐盟國家，愛沙尼亞準備接受台北設立『非外交』經濟或文化代表處，以促進雙方關係」。對此，我外交部指，目前仍處於討論階段，尚未達成共識。