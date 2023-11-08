10月單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少19%、專業影音產品較去年同期減少5%、USB周邊設備較去年同期減少34%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長21%、亞洲與美洲分別較去年同期減少32%及27%。

前10月累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少3%、專業影音產品較去年同期成長14%、USB周邊設備較去年同期減少25%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長11%、亞洲與美洲分別較去年同期減少5%及11%。

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