10月單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少19%、專業影音產品較去年同期減少5%、USB周邊設備較去年同期減少34%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長21%、亞洲與美洲分別較去年同期減少32%及27%。
前10月累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少3%、專業影音產品較去年同期成長14%、USB周邊設備較去年同期減少25%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長11%、亞洲與美洲分別較去年同期減少5%及11%。
宏正(6277)10月份合併營收自結數為新台幣4.18億元，較去年同期減少23%；全年合併營收自結數為新台幣42.55億元，較去年同期減少4%。宏正前3季合併獲利為4.27億元，EPS為3.57元，公司將在11月15日舉行線上法說會。
10月單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少19%、專業影音產品較去年同期減少5%、USB周邊設備較去年同期減少34%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長21%、亞洲與美洲分別較去年同期減少32%及27%。
前10月累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少3%、專業影音產品較去年同期成長14%、USB周邊設備較去年同期減少25%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長11%、亞洲與美洲分別較去年同期減少5%及11%。
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