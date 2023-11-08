晶圓代工大廠世界先進預估第四季晶圓出貨將季減8~10%，今年更已經三度下修資本支出，知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，一個代工資優生交出全班墊底成績，展望比台積電、聯電，甚至格羅方德的表現都差很多，除了周期性因素，可能也有結構性問題，他認為值得管理層探討。

陸行之說，世界先進預期第四季度出貨量季減8~10%，單價季減0~2%，產能利用率下探55~60%，毛利率繼續破底至22~24%，比去年高點50%腰斬還慘，主要有以下4點關鍵。

一、缺貨漲價的惡果：

過去兩年8吋成熟製程缺貨漲價，客戶怕拿不到貨，追著世界先進加價，簽長約重複下單，一度把世界先進的毛利率，從過往的30多%，一口氣拉到虛胖的50%，等到景氣去年三季度開始反轉，才六個季度，單價守住但免費加片增多，但毛利率竟然對半砍超過，這應該算是週期問題。

二、LCD驅動IC不算好產品：

歸因於國產替代以及面板產業鏈自主，像是合肥晶合、中芯、華虹加碼投資驅動晶片代工，殺價不手軟，而驅動IC又算晶圓代工進入障礙較低的產品，世界先進驅動IC占比33%，又沒像聯電的AMOLED驅動IC進入障礙高，而且台灣驅動IC大廠也加碼下單大陸供應商才能跟新興設計公司競爭，難免對世界先進影響較大，這點算結構性問題。

三、工業/車用電源管理受庫存及需求雙重影響：

電力功率晶片市場占比63%，最近相關客戶紛紛調整訂單(尤其是自己有晶圓廠的客戶)，這應該算是週期問題，但這週期問題也可以靠了解市場需求及庫存事先調整。

四、大缺貨時期是否將加高價急單比例客戶拉高：

當景氣反轉，這些客戶的瞬間消失，是否造成訂單的大幅下滑，這當然算是週期問題，但管理者在週期頂部太貪心，沒有提前調整客戶及產品結構，陸行之認為也有責任。