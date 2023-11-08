在7日舉行的2023台商峰會上，由海南省台辦、海南省發改委等10個部門聯合發布《關於積極支持台灣同胞台資企業參與海南自由貿易港建設的若干措施》，希望以此進一步吸引台胞台商參與到海南自貿港建設，分享自貿港發展機遇。

根據中新網報導，本次發佈《措施》共17條，包括支持台胞台企投資、支持市縣搭建平台、支持展開交流文教等3個方面。

其中，1條至8條結合海南自貿港建設，鼓勵或支持台胞台企在海南自貿港投資創業，特別是農、林、漁業和貿易類產業；9條至13條主要是支持或鼓勵市、縣、自治縣、社會力量為台胞台企在海南自貿港投資創業搭建平台、暢通通路；14條至17條主要是支持海南省市縣、部門和單位開展對台文化、教育交流與合作。

另據《措施》內容顯示，海南將積極推動在大陸投資的台資企業根據產業發展需要，向海南自貿港進行產業拓展。鼓勵台商在海南自貿港重點園區和有關市、縣、自治縣投資落戶，對符合園區產業發展的台資項目，在用地、用海和產業政策上給予支持。

《措施》發布後受到台商關注，海南省台協會長李明珠認為，此次發佈的措施涉及漁業、農業、教育等各個方面，這些大部分都是台企的強項，將更有利於台商、台青在海南發展。

近年海南陸續發布各項措施力促瓊台合作交流，如「海南惠台30條」、「海南農林15條」等。截至今年6月，海南省累計批准設立台資企業2419家，累計利用台資57.3億美元。2017年至2022年，海南對台進出口貿易總額由4.76億元人民幣增至22.25億元人民幣，5年來增長367％。