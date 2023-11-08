好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox）最近工作滿檔，新片《浴血任務4》才剛上映，就出版自傳詩集《Pretty Boys Are Poisonous》，獲得不少支持。同時她在新書中提起去（2022）年初引起討論的「流產傳聞」，坦承自己確實懷孕且在10周時「不得不說再見」，引起大量討論。

綜合外媒報導，梅根福克斯在介紹《Pretty Boys Are Poisonous》時表示，這是一本心碎且黑暗的創作，希望反向激勵著不少同樣身處谷底的人們。在書中梅根福克斯以「Titled I and II」為題寫下「10週又1天」、「床邊有超音波檢查」、「她會留下遺書嗎」、「現在我必須說再見了」、「我閉上眼睛，想著將妳貼在我胸前」、「他們將妳從我體內撕扯出來」等字句，最後一頁中畫上婦女抱著嬰兒的插圖，並坦言自己願意付出任何代價，只為知道「她靈魂的贖金是什麼」，疑似暗指失去孩子一事。

“It's not an exposé that I wrote or a memoir ... But throughout my life, I have been in at least one physically abusive relationship and several psychologically very abusive relationships.”



Megan Fox talks to @kaynawhitworth about her new poetry book, “Pretty Boys Are Poisonous” pic.twitter.com/SkdTSpRi3Z — Good Morning America (@GMA) November 7, 2023

回顧去年3月，梅根福克斯的未婚夫、饒舌歌手「機關槍凱利（MGK，Machine Gun Kelly）」從已發布的專輯《Mainstream Sellout》中，刪除了一首名為《Twin Flame》的歌曲，該曲中用了大量了心跳聲引起歌迷聯想，機關槍凱利亦曾於公開活動中坦言，該首歌是為了妻子、為了未出生的孩子寫的。

Had to make an edit! 🐍❤️‍🔥

Pretty boys are poisonous Out now! #meganfox #mgk pic.twitter.com/RjLsa99Arh — Megan Fox 🍒 (@foxymegandaily) November 7, 2023

此外，梅根福克斯亦在介紹這本書時，坦言自己的感情生活相當複雜，「我一生都在保守男人的秘密，我的身體因承受他們的罪而疼痛，」之所以開始寫詩，就是想透過文字「試圖切除因沉默而在我體內紮根的疾病」。