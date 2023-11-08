「抖音男神」網紅耀樂日前指控藝人炎亞綸在他未成年時發生性關係，並偷拍影片。士林地檢署8日偵結，依違反兒少性剝削條例起訴。

士林地檢署，7月3日指揮警方傳喚炎到案，並兵分3路搜索炎的住居所、工作室，查扣炎的電腦、雲端下載大量影音資料，檢察官複訊後依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令炎以50萬元交保、限制出境、出海。

炎亞綸交保後步出地檢署表示，他會全力配合司法調查，他也會努力捍衛自己清白。

炎亞綸是這波「＃Me Too」風波，檢方主動分案，首位被傳喚、搜索的名人。檢警將把炎被查扣的電腦、數位資料送北市刑警大隊科技偵查隊進行數位鑑識。

本案士檢分案後，耀樂在端午連假期間，先至婦幼隊報案提告，士檢先於6月26日對炎境管，6月28日向法院聲請搜索票，昨指揮婦幼隊傳喚炎亞綸到案。因檢方未開拘票，警方擔心炎不配合且湮滅證據，指示員警開偵防車將炎載回警局偵訊，再駕車帶他至3處地點搜索。

炎昨天上午10時在律師陪同下，到婦幼隊接受訊問，警方偵訊2小時後，將炎帶往工作室搜索，下午4時再搜索他士林的2處住居所。警方在其工作室發現手機空盒，因與炎目前使用的手機序號不同，警方懷疑炎另使用其他手機，要求他一併交出來。

此外，警方在炎男士林住處的電腦裡，發現大量的影音資料，預期將對案情有重大突破，花費近3小時複製資料，直至晚間近7時，才將炎移送士林地檢署複訊，並查扣電腦設備，送往科偵隊還原鑑識，釐清案情。

警方除查扣炎的電腦儲存設備、3C產品外，並要求炎交出帳號、密碼，檢視裡面是否存有不雅影片。

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