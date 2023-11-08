以色列軍方7日稱，部隊進入「加薩市心臟地區」。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）昨（7）日表示，以軍已進入「加薩市心臟地區」，陸、海、空部隊全面協調，並「收緊包圍網」，此外他也稱，哈瑪斯在加薩的最高領袖受困地下碉堡，與外界失去聯繫。

路透社、美國「野獸日報」（Daily Beast）報導，葛朗特昨日在記者會上表示，以軍已經進入「加薩市心臟地帶」，並且「正收緊包圍網」。他說以軍從南北夾擊，「在陸、海、空部隊的全面協調下展開突襲」，部隊、裝甲車、戰車只有一個目標：在加薩的哈瑪斯恐怖份子、基礎設施、指揮官、地下碉堡，以及通訊室。

他也稱哈瑪斯在加薩的最高階領袖辛瓦（Yahya Sinwar）「被孤立」在地下碉堡，「與周圍環境斷絕聯繫，他的指揮鏈正逐漸削弱」。

Israeli troops have “isolated” Hamas Gaza leader Yahya Sinwar in his bunker as the IDF advance into the heart of the besieged city.https://t.co/sxcDMJIWw1 — Sky News Australia (@SkyNewsAust) November 7, 2023

他說辛瓦一個月前做出攻擊以色列平民、婦女、兒童的「兇殘決定」。

針對葛朗特稱辛瓦受困，哈瑪斯並未回應。

哈瑪斯10月7日突襲以色列、釀成1400人喪命後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾砲轟辛瓦「大難臨頭」（dead man walking），葛朗特5日也誓言，以軍將在找到辛瓦（Yahya Sinwar）後將他消滅。

葛朗特昨日表示，加薩市下方有綿延數公里的地下通道，遍布學校、醫院下方，藏匿哈瑪斯戰士、武器庫及通訊室。

圖為以軍在加薩的地面行動，後方為摩天輪。（圖／路透社、以色列國防軍提供）

消息人士向路透社透露，以軍已展開下一階段戰爭，目標在定位、癱瘓如迷宮般的地下隧道，這項任務恐需耗時數月才能達成。

另據英國《衛報》（The Guardian）報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以色列戰鬥工程部隊使用爆炸裝置摧毀哈瑪斯地下通道，同時過去一個月來，以軍已催毀1.4萬個「恐怖目標」。

以軍7日稱，在加薩一處遊樂園附近發現哈瑪斯地下通道井。（圖／路透社、以色列國防軍提供）

不過2名哈瑪斯消息人士透露，以軍戰車面臨利用隧道網展開突襲的哈瑪斯猛烈反抗，目前無法證實雙方有關戰事進展的說詞。

此外，針對以軍稱已經進入「加薩市心臟地帶」的說法，路透社指出，目前地面上沒有證據顯示以軍已大規模進入該市。