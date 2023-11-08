中油煉製事業部採購弊案，前勞工董事陳枝章勾結煉油廠修護組經理張子房，以協助包商驗收、遊說變更設計、洩漏工程底標等收賄，2人分別繳回155萬元不法所得，並捐出120萬、40萬元公益金，一審陳被判2年、緩刑5年；而張子房則被判2年10月，他不服判決上訴，今日高雄高分院宣判駁回。

台灣中油煉製事業部前執行長徐漢收回扣，中油被檢調廉陸續查出多起貪瀆弊案，其中，於2015年至2021年擔任中油勞工董事的陳枝章，與採購審查小組的修護組經理張子房，利用參與董事會採購審議小組之便，圖利業者廖晟合，令廖的銘榮元公司可以順利得到中油的標案。

陳枝章於2017年辦理台中港供油中心潤滑油槽及灌裝工程案時，張子房也有參加「採購審查小組」、「董事會採購審議小組」會議，張子房得知會議內容後將其透露給業者廖晟合，令廖的公司順利得標。該案進入驗收程序，廖晟合為了完成驗收，於2021年7月21日至中油公司煉製事業部新北門停車場與張子房見面，請張子房協助此案驗收，並交付140萬元，張子房將70萬元交給陳枝章。

另外，在辦理第二柴油加氫脫硫工場反應器汰舊更新統包工程案，此工程預算達6億元，陳枝章在採購會議與張子房聯手，協助說服桃園煉油廠變更原始設計規範。雖然此案由其他公司得標，但廖晟合為答謝陳、張兩人的協助，仍交付張子房50萬元作為答謝，陳枝章得25萬元。

陳枝章與張子房另涉及「永安廠增建氣化設施興建統包工程案」、「石化事業部林園廠」等案。陳與張在此5案中共獲得不法利益115萬和155萬元。一審橋頭地方法院審理後，陳枝章所犯3罪包含貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪等，處以2年徒刑，褫奪公權4年，緩刑5年；張子房犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪等，處徒刑2年10月，褫奪公權5年，未獲緩刑，張子房不服上訴，高雄高分院8日駁回他的上訴。