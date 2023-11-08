小貨車追撞油罐車後起火，許姓駕駛疑受困車內逃生不及。（警方提供）

國1汐止段小貨車撞油罐車「燒成火球」，貨車駕駛受困死亡。

國道1號南向9.6公里處今（8）日凌晨2時許發生小貨車追撞油罐車事故，小貨車於碰撞後起火燃燒，油罐車因載滿油料，為防爆炸，急向前移動，新北市消防局派遣人車到場滅火，國道公路警察局亦派員在場警戒，火勢撲滅後，警消人員發現小貨車45歲許姓駕駛疑受困車內來不及逃生，已明顯死亡。

小貨車追撞油罐車後起火，許姓駕駛疑受困車內逃生不及。（警方提供）

據了解，許男駕駛小貨車從瑞芳出發欲前往濱江市場批貨，凌晨2時20分許行經國道1號南向汐止路段，撞擊52歲張姓男子駕駛的油罐車後，小貨車隨即冒煙起火，油罐車因滿載油品要到五股，張姓駕駛為免引發爆炸，立即將車輛往前移動，員警獲案立刻趕往，封鎖事故現場，避免災害擴大。

火勢於2時53分撲滅，警消人員查看現場，許姓駕駛已無生命跡象，油罐車張姓駕駛並未受傷，酒測值為0，詳細肇事原因有待警方進一步釐清，現場封閉外側車道及內、外側輔助車道，清晨5時已排除事故現場，恢復通車。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，開車上路養足精神，不要疲勞駕駛，以免遇到狀況應變不及。